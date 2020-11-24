من اصل اردني ... تعيين ريما دودين في البيت الابيض

دوت الخليج :- قالت مصادر ان الرئيس الامريكي الجديد جو بادين عين الامريكية من الاصول اردنية فلسطينية ريما دودين في البيت الابيض . وبين المصدر : ان دودين ستكون من الموظفين الجدد في الادارة الامريكية ، حيث عينت نائب مدير مكتب البيت الابيض للشؤون التشريعية .

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