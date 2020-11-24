الملك عبدالله الثاني يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي المنتخب

دوت الخليج :- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة المتينة بين البلدين.

وأعرب جلالته، خلال الاتصال، عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والبناء عليها لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد جلالة الملك أهمية مواصلة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تداعيات وباء كورونا.

وعبر جلالته عن تمنياته للرئيس المنتخب بايدن بالتوفيق، وللشعب الأمريكي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

--(بترا)

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