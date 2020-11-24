عاجل.. الاتحاد الأوروبى: سفينة تركية كانت تخرق حظر السلاح الأممى على ليبيا

جدة - نرمين السيد - أكد الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، أن مهمة "إيرينى" التى تراقب حظر دخول السلاح والميليشيات إلى ليبيا، كان لديها أسباب معقولة للاشتباه فى السفينة التركية التى قامت بتفتيشها فى مياه المتوسط أمس الإثنين، مؤكدة أن تركيا كانت تخرق حظر السلاح الأممى المفروض على ليبيا.





ووفقًا لقناة "العربية"، قال الاتحاد الأوروبى: "نعتقد أن السفينة التركية كانت تخرق حظر السلاح الأممى على ليبيا"، وذلك بعدما منعت أنقرة الجيش الألمانى المشارك فى المهمة الأوروبية إيرينى من تفتيش سفينة تركية قبالة السواحل الليبية. ويأتى بيان الاتحاد الأوروبى ردًا على تصريحات وزير الدفاع التركى خلوصى آكار، والتى وصف فيها المهمة البحرية التابعة للتكتل "إيرينى" بأنها ولدت مشلولة، فى تطاول من المسؤول التركى على الاتحاد.

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