تقارير : FBI يحقق فى تهديد مسئولى الانتخابات الأمريكية بولاية جورجيا

جدة - نرمين السيد - يجرى مكتب التحقيقات الفيدرالى تحقيقات مكثفة بسبب التهديدات الموجهة ضد كبار المسؤولين عن الانتخابات والمندوبين عن الحزب الجمهورى بولاية جورجيا، وسط مزاعم عن تزوير إرادة الناخبين والتلاعب فى عمليات فرز الأصوات، حسبما نشرت صحيفة "نيويورك بوست".





وكانت عمليات فرز أصوات الانتخابات الأمريكية انتهت بفوز المرشح الديمقراطى جو بايدن، وهى النتيجة التى يرفضها الرئيس الحالى دونالد ترامب، ويتمسك بالرهان على الدعاوى القانونية، أملاً فى تغيير النتائج.

ووفقًا لمجلة "فوربس"، أكد نائب وزير خارجية ولاية جورجيا، جوردان فوكس، إنه فى عملية مشتركة مع مكتب جورجيا للتحقيقات، يحقق العملاء فى التهديدات الموجهة ضد وزير خارجية الولاية، براد رافنسبيرجر، وأعضاء فريقه، دون ذكر تفاصيل التهديدات.

وأشار التقرير إلى أن مكتب تحقيقات جورجيا لديه معلومات عن التهديدات المحتملة، حيث ستبدأ تحقيقاتها الخاصة فى أى تصريحات من هذا القبيل، موجهة مناشدة إلى مسؤولى جورجيا لتحديد مصداقيتهم.

وتأتى التأكيدات بشأن التحقيقات الجارية بعد يوم من شكوى مدير نظام التصويت فى ولاية بيتش، جابرييل سترلينج، بشأن التهديدات الموجهة ضده.

وكتب سترلينج على حسابه بموقع تويتر: "هذا ممتع.. محاولات متعددة لاختراق رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بى، وحماية من الشرطة حول منزلى، والتهديدات تتوالى".

كما أن الجمهورى رافنسبيرجر، الذى وصف نفسه بأنه مؤيد للرئيس ترامب ويعتز بذلك، إلا أنه تعرض للهجوم مرارًا وتكرارًا بسبب تعامله مع عملية الانتخابات فى الولاية بعد إعلان فوز الرئيس الديمقراطى المنتخب جو بايدن، بعد إعادة فرز الأصوات.

وفى مقال لصحيفة "واشنطن بوست"، يوم السبت، أصر المسؤول الجمهورى على أن "نظام التصويت فى جورجيا لم يكن أبدًا أكثر أمانًا وجدارة بالثقة"، معددًا الانتقادات "التى لا أساس لها" للنظام المحلى.

وبحسب "نيويورك بوست"، جاءت التهديدات كذلك تزامنًا مع إعلان وزيرة خارجية أريزونا كاتى هوبز، عن تلقيها لتهديدات "مستمرة ومتصاعدة" بالعنف فى أعقاب فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية.