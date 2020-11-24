عاجل.. إلغاء اجتماع لمجلس الأمن الدولى كان مخصصا لنزاع تيجراى الإثيوبى

جدة - نرمين السيد - وكان من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع له حول النزاع بمنطقة تيجراى الانفصالية الإثيوبية، بطلب من تونس وجنوب إفريقيا و"سان فنسان وجرينادين".

وعلى خلفية الحرب الدائرة بين الحكومة المركزية فى إثيوبيا وإقليم تيجراى الشمالى، أعربت جماعات حقوقية عن قلقها، عندما حذر الجيش الإثيوبى المدنيين فى ميكيلى عاصمة إقليم تيجراى، من أنه لن تكون هناك "رحمة" إذا لم "ينقذوا أنفسهم" قبل الهجوم للقضاء على زعماء الإقليم.