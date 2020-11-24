حاكم بنسيلفانيا : التصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية لصالح بايدن

جدة - نرمين السيد - أعلن حاكم ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، حسبما أفادت مصادر إعلامية.





وكانت المحكمة العليا فى بنسيلفانيا رفضت فى وقت سابق، طعن حملة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشأن 8 آلاف بطاقة اقتراع فى فيلادلفيا. ومازال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته ترامب، وحملته الانتخابية يصرون على تزوير الانتخابات الأمريكية، على الرغم من تأكيد أعضاء بالحزب الجمهورى الذى ينتمى له ترامب، قبولهم لنتيجة الانتخابات الأمريكية بعد الانتهاء من التحديات القانونية. وكان زعيم الأقلية الجمهورية فى مجلس النواب الأمريكى، قال إنه سيتم القبول بنتائج الانتخابات بعد الانتهاء من التحديات القانونية.

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