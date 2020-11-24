بعد هجوم جدة.. الطاقة الدولية تحذر من تهديدات تواجه إمدادات النفط العالمية

جدة - نرمين السيد - دعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، للحذر من التهديدات التى تواجه إمدادات الطاقة على مستوى العالم، إلا أنها أكدت فى الوقت ذاته أن إمدادات النفط العالمية لم تتأثر بعد هجوم منشأة جدة، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





وفى بيان لها، قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط العالمية مازالت تتلقى إمدادات جيدة بعد هجوم على منشآت نفطية سعودية، تورطت فيه الميليشيات الحوثية الإرهابية، أمس الاثنين. واعتبرت الوكالة أن هجوم جدة "تذكير بضرورة توخى اليقظة حيال المخاطر التى تهدد أمن الطاقة"، موضحة أن أسواق النفط مازالت تتلقى إمدادات جيدة بعد الهجوم. وفى تصريحات لـ "العربية"، قال مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة السعودية "إن الاعتداء الإرهابى لم يتسبب بخسارة أى جزء من منتجات البترول. وكان حريق هائل نشب فى خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة، جراء اعتداء نفذته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، باستخدام قذيفة. وذكرت وزارة الطاقة أنها تمتلك شبكة إمدادات قوية ومواقع للتخزين الاستراتيجى، مؤكدة أن العمليات فى محطة توزيع الوقود فى جدة تسير بشكل طبيعى.

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