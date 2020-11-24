الأردن: 78 وفاة و4586 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 78 حالة وفاة و4586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة الأردنية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في المملكة ارتفع إلى 192,996 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 65,183 حالة، وفقًا لوكالة "عمون" الأردنية.
وأشارت الصحة الأردنية إلى ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض إلى 2380 حالة وفاة.
ولفتت الصحة الأردنية إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 241 حالة، فيما غادرت 256 حالة المستشفيات بعد شفائها.
ووصل إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا إلى 2,128 حالة، بينها 460 حالة تخضع للعناية المركزة.
وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 5419 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء 125433 حالة.
وقالت الصحة الأردنية إنه تم إجراء 24664 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2408242 فحصا، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابية خلال 24 ساعة إلى قرابة 186%.
وأعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا ثبتت فعاليته بنسبة 95%؛ وذلك بعد 42 يوما من إجراء التجارب.
ونشر الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك – V"، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.
ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أسفرت النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح.
وأشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك – V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.
وفي وقت سابق، كشف الحساب التابع للقاح "سبوتنيك" الروسي ضد فيروس كورونا، عن التكاليف المتوقعة له، عقب الأنباء التي خرجت عن الأسعار المتوقعة لشراء لقاحات فيروس كورونا الواعدة والمنتظر طرحها قريبًا.
وقال الحساب التابع للقاح "سبوتنيك-V" على موقع "تويتر"، إنه سيكون أقل بكثير من سعر لقاحي "فايزر" و"موديرنا".
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