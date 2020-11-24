إسرائيل تدرج السعودية على قائمتها الخضراء

أدرجت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، المملكة العربية السعودية، على قائمة الدول الخضراء التي أعدتها لتصنيف الدول من حيث تأثرها بجائحة فيروس كورونا، وذلك غداة تقارير صحفية تحدثت عن لقاء سري بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وذكرت الصحة الإسرائيلية أن قرارها لا علاقة له بالتقارير الإعلامية التي تحدثت عن اللقاء المزعوم بين نتنياهو وبن سلمان في مدينة نيوم السعودية، مشيرة إلى أنه بموجب هذا القرار يتم إعفاء الوافدون السعوديون إلى إسرائيل من الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بدولة الاحتلال، هزي هليفي لمحطة "كان" الإسرائيلية العامة "كانت السعودية في القائمة السابقة منطقة حمراء لكن انخفضت معدلات الإصابة" فيها.

وأضاف "إنها الآن خضراء ... لا علاقة بزيارة أي شخص لأي دولة" بهذا القرار.