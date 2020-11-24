منظمة حقوقية إثيوبية تكشف وقوع مجزرة لــ 600 شخص

كشفت منظمة حقوقية إثيوبية عن مقتل مئات الأشخاص في هذا الشهر خلال القتال الجاري في البلاد بين الحكومة الإثيوبية التي يرأسها آبي أحمد وبين قادة إقليم تيجراي المتمرد، وفق ما اوردت وسائل إعلام فرنسية.

لقي 600 شخص على الأقل مصرعهم في مجزرة مروعة في بلدة ماي كادرا في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا.

وفي تقرير أولي، اتهمت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الميليشيات بأنها المسؤولة عن القتل الذي استهدف مدنيين يعملون كمزراعيين.

ونفت القوات التيجراية في وقت سابق مسؤوليتها عن المجزرة.

ولجنة حقوق الإنسان هيئة مستقلة إداريًا وإن كان رئيس الوزراء أبيي أحمد هو من عين مديرها دانيال بيكيلي.

وكرر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنذاره للقوات في تيجراي بالاستسلام أو التعرض للهجوم من قبل قواته الموجودة خارج العاصمة الإقليمية ميكيلي ، حيث واصلت الجماعات الدولية المطالبة بحماية المدنيين.

ولم تردع مهلة الـ 72 ساعة التي تنتهي غدا الأربعاء ، قوات تيجراي التي زعمت أنها دمرت فرقة عسكرية.

في غضون ذلك ، تقول أديس أبابا إن المقاتلين الإقليميين ، الذين يعتبرونهم مجرمين فارين ، مستعدون للاستسلام.

لا يزال هناك تعتيم شبه كامل للمعلومات في منطقة تيجراي الشمالية المدججة بالسلاح ، حيث بدأت الحرب قبل ثلاثة أسابيع.

رفض الحزب الحاكم السابق، جبهة التحرير لتيجراي، الانضمام إلى ائتلاف أبي ، حيث أجرى انتخابات إقليمية قبل شهرين أثارت توترات أكبر، مما أدى في النهاية إلى إرسال أبي الجيش الوطني لمهاجمة المنطقة حسبما ورد.

مع استمرار المواجهة ، يشير المراقبون إلى محنة المدنيين الذين هم في المنتصف ، حيث لقي المئات حتفهم بالفعل.

يعيش حوالي مليوني شخص في تيجري ، وتستضيف المنطقة بالفعل حوالي 96 ألف لاجئ و 100 ألف نازح دولي ، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

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واستقبلت السودان المجاورة أكثر من 30 ألف شخص وتتوقع الأمم المتحدة فرار 170 ألفا آخرين بحلول يناير.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باتشيليت: "الخطاب العدواني للغاية من كلا الجانبين فيما يتعلق بالقتال من أجل ميكيلي استفزازي بشكل خطير ويخاطر بوضع المدنيين المعرضين للخطر والخائفين بالفعل في خطر جسيم".