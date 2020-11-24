الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لإنقاذ أفغانستان من الدمار والإرهاب

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء جيران أفغانستان وشركائها على أداء دورهم في بناء مستقبل سلمي ومزدهر للدولة التي مزقتها الحرب، وفق ما ذكرت موقع ياهو نيوز الإخباري.

أعرب جوتيريش عن قلقه العميق بشأن استمرار ارتفاع مستويات العنف ودعا لمضاعفة الجهود من أجل وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.

وفي رسالة بالفيديو إلى مؤتمر حول أفغانستان 2020، قال إن التقدم نحو السلام سيسهم في تنمية المنطقة بأسرها، وخطوة حيوية نحو العودة الآمنة والمنظمة والكريمة لملايين الأفغان المشردين.

أثني جوتيريش على حكومة أفغانستان لأجندتها الطموحة للتنمية والإصلاحات ، بما في ذلك التواصل مع الشركاء الإقليميين والتزامها بالتواصل.

وتابع جوتيريش " إنني أحث جيران وشركاء أفغانستان على أداء دورهم في بناء مستقبل سلمي ومزدهر لأفغانستان من خلال اغتنام هذه الفرص للتعاون".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء استمرار ارتفاع مستويات العنف ، وخاصة الهجمات البشعة الأخيرة على المدنيين ، بمن فيهم الطلاب.

وشدد على أن الشعب الأفغاني عانى لفترة طويلة جدًا ، وحث على "مضاعفة الجهود من أجل وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ، من أجل إنقاذ الأرواح ومنع انتشار المزيد من انتشار COVID-19".

وأضاف أن هذا سيخلق بيئة مواتية لمفاوضات السلام الأفغانية - وهي فرصة كبيرة لتحقيق التطلعات التي طالما راودت الشعب الأفغاني.

وفي معرض تأكيده على أن الشعب الأفغاني يواجه تحديات خطيرة ، بما في ذلك الصراع والفقر والتطبيق غير المتكافئ لسيادة القانون ، قال جوتيريش إن الأزمات العالمية الكبرى لوباء COVID-19 وحالة الطوارئ المناخية تجعل الحياة أكثر صعوبة ، خاصة بالنسبة لأفغانستان. الأكثر ضعفا.

وقال: " لقد أدى الوباء إلى تفاقم التحديات الإنسانية والإنمائية ، وأعاق الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم ، وأعاق النمو الاقتصادي ، مما أثر على ملايين الأفغان"، مضيفًا أنه مع اقتراب فصل الشتاء ، يشعر بالقلق من زيادة أخرى في حالات COVID-19، بما يرهق النظام الصحي والاقتصاد الهشان بالفعل في أفغانستان ، مما يتسبب في مزيد من المعاناة.

وأشار جوتيريس إلى أنه على الرغم من عقود من الصراع ، فقد حقق الشعب الأفغاني تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة وتنوع الاقتصاد الأفغاني، قائلا "البنية التحتية المحسنة وإمدادات الطاقة تعمل على ربط المناطق النائية بالفرص الاقتصادية الوطنية وبالبلدان المجاورة".

كما أشاد بوجود المزيد من النساء في الحكومة وفي المجالس التشريعية على المستويين الوطني والمحلي.

وقال: "إن العملية الشاملة ، التي يتم فيها تمثيل النساء والشباب وضحايا النزاع بشكل هادف ، توفر أفضل أمل لسلام مستدام".

تحتاج النساء والفتيات الأفغانيات إلى الدعم المستمر من المجتمع الدولي، و من الضروري للغاية أن تكون عملية السلام شاملة وأن تلعب النساء دورًا هادفًا ومتساوًا في تحديد نتيجتها.

ويعد مؤتمر أفغانستان لعام 2020، مؤتمر إعلان تعهدات وزاري ، تشترك في استضافته حكومتا أفغانستان وفنلندا مع الأمم المتحدة، و يتمثل الهدف الرئيسي للمؤتمر في تحديد أهداف والتزامات التنمية المشتركة للفترة 2021-2024 للحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي.

من المتوقع أن تشارك أكثر من 70 دولة في مؤتمر المانحين ، الذي سيعقد من مكتب الأمم المتحدة في جنيف ، مع اجتماع المضيفين المشاركين.

يأتي ذلك بينما قال مسؤولون محليون اليوم الثلاثاء إن انفجارين استهدفا إقليم باميان بوسط أفغانستان أسفر عن مقتل 17شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين على الأقل، في الوقت الذي تعهد فيه المجتمع الدولي بتقديم المساعدة لأفغانستان من خلال جنيف، وفق لما ذكرته وسائل إعلام دولية.

قال زبرداست صفائي قائد شرطة الإقليم إن المتفجرات كانت مخبأة على جانب طريق في سوق رئيسي في مدينة باميان مما أسفر عن مقتل 12 مدنيا واثنين من رجال شرطة المرور وإصابة 45 آخرين.