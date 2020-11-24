تطبيق التقاعد وموعد صرف معاشات التقاعد شهر نوفمبر للمتقاعدين

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تطبيق التقاعد، حيث أعلنت عن إصدارها الجديد حول تطبيق التقاعد واستخداماته المتنوعة من خلال الورشة التعريفية التي سوف يتم إقامتها في اليوم الموافق الأربعاء الذي يوافق 25 من شهر نوفمبر، حيث يتم التسجيل فيها عن بُعد من خلال الرابط الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد، ومن خلال هذا المقال نوضح خطوات التسجيل في التطبيق وموعد صرف معاشات شهر نوفمبر وحساب قيمة المعاش التقاعدي.

الورشة التعريفية بتطبيق التقاعد

دعت المؤسسة العامة للتقاعد من خلال صفحتها دعوة عامة من أجل ورشة عمل عن بُعد، وذلك بسبب الأوضاع التي تمر بها المملكة العربية السعودية بسبب جائحة كورونا حيث لجأت العديد من المؤسسات الحكومية إلى التعامل عن بُعد ومن ضمنهم المؤسسة العامة للتقاعد، حيث دعت إلى ورشة عن بُعد تحت عنوان “الورشة التعريفية بتطبيق التقاعد” حيث أوضحت أنه ستشمل الورشة توضيح المزايا والاستخدام والتعريف بالتطبيق.

موعد الورشة التعريفية لتطبيق التقاعد والتسجيل بالخطوات:

ومن الجدير بالذكر أن موعد الورشة في تمام يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر نوفمبر بدءً من الساعة 1 ظهراً، ويتم التواصل المرئي من خلال webex، ونوضح خطوات التسجيل في الورشة التعريفية لتطبيق التقاعد:

الدخول على الرابط الرسمي للتسجيل عبر المؤسسة العامة للتقاعد للخدمات الإلكترونية

اختيار أيقونة خدمة تسجيل المشاركين في ورش العمل التوعوية

اختيار ورشة تعريفية بالخدمات الإلكترونية والتعريف بتطبيق المؤسسة الحديث

كتابة رقم الهوية الوطنية للشخص السعودي

كتابة رقم الجوال

التأكد من إدخال البريد الإلكتروني بشكل صحيح

اختيار تاريخ الميلاد

التأكد من كتابة رمز التحقق بشكل صحيح

الضغط على أيقونة تسجيل

صرف معاشات التقاعد شهر نوفمبر :

يتم صرف معاشات التقاعد من قبل الإدارة المسئولة عن ذلك حيث يشترط أن يكون الشخص المستفيد من المتقاعدين، حيث يتم تحديد موعد موحد ليتم صرف معاشات التقاعد فيه ويتأخر ويتقدم الموعد في حالة أنه وافق أجازة رسمية، حيث وافق موعد الصرف في يوم الخميس الموافق 26 من هذا الشهر، وقد اشترطت المؤسسة أنه لن يتم الصرف إلا للأشخاص المستحقين فقط، ويتم حساب قيمة المعاش التقاعدي من خلال رابط المؤسسة.