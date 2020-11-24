التسجيل جديد حساب المواطن | حاسبة حساب المواطن

يمكنك التسجيل جديد في حساب المواطن الذي تقدمه الحكومة السعودية، حيث يتم صرف مبلغ مالي شهرياً لكل من هم في حالة القبول في برنامج حساب المواطن، حيث قد تمت المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج، لتقم الحكومة بفتح باب التسجيل مرة أخرى في البرنامج، ولكن هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر لديك لتتمكن من التسجيل في البرنامج والحصول على مبلغ الأهلية دون وجود أي مشاكل في التقديم.

شروط حساب المواطن العمر

تتوفر بعض الشروط التي من خلالها يتمكن المسؤولون عن صرف حساب المواطن بمعرفة مدى استحقاق هذا المتقدم بالأهلية أم لا وتلك الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، فلا توجد أهلية لمن هم أجانب عن المملكة، يمكن للمتزوجون أو العزاب من التقديم للاستفادة من البرنامج.

أن يكون المتقدم قد تجاوز سن 18 عاماً ، ليتمكن من عملية التسجيل.

، ليتمكن من عملية التسجيل. يلزم على المتقدم أن يكون ذا إقامة دائمة بالمملكة، ويجب تجاوز مدة إقامته أكثر من تسعة أشهر في المملكة لا يقطعها سفر خارجها يزيد مدة الإقامة خارجها عن 90 يوماً في أخر سنة.

يلزم توفير ورقة عقد إيجار لإثبات استقلالك بالمعيشة بعيداً عن الأسرة.

يلزم تقديم صك موثق على ملكية السكن.

أما إن كنت طالباً فيلزمك تقديم ورقة إثبات السكن الجامعي، أو سكن المعاهد.

يجب تقديم إثبات بقبولك في أي برامج أخرى من الدورة، مثل برنامج حافز، أو غيره.

يجب تقديم معلومات عن دخل الزوجة الشهري إن كانت تعمل في مؤسسة ما.

يجب ألا يكون دخل الأسرة أكثر من 20 ألف ريال شهرياً، وإلا فإنك تكون غير مستحق لتلك الأهلية.

فتلك هي جميع الشروط التي أوضحتها الجهة المسؤولة عن حساب المواطن، لتوفير الفرصة للجميع من التسجيل بالبرنامج.

التسجيل جديد حساب المواطن

إذا وجدت أن تلك الشروط السابقة تتوافر بك، فهنا تأتي خطوة التقديم في البرنامج، ويتم التسجيل كالتالي:

أولاً يتم الدخول إلى منصة البرنامج. قم بالنقر على “تسجيل جديد”. يتم فتح نافذة، يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مثل (الاسم-رقم الهوية الوطنية-تاريخ الميلاد–العنوان-البريد الإلكتروني-رقم الجوال). بعد التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها، قم بالنقر على “إرسال“. يقوم البرنامج بإرسال رسالة تأكيد إلى هاتفك المحمول، فقم بكتابة كود التأكيد في الخانة المخصصة له، ثم اضغط حفظ. قم بعد ذلك بالضغط على تسجيل الدخول. قم بكتابة رقم الهوية الوطنية، والرقم السري الذي تم إرساله لهاتف المحمول. قم بتغير كلمة المرور لتتمكن من تذكرها فيما بعد.

وبذلك يكون قد قمت بعملية التسجيل في حساب المواطن، وستنتظر عملية مراجعة البيانات التي قمت بتسجيلها، ثم يتم إرسال رسالة تأكيد لإبلاغك بموعد صرف حساب المواطن.

حاسبة حساب المواطن

تعتبر إضافة الحاسبة التقديرية من الوسائل الجديدة التي تم إمداد برنامج حساب المواطن بها، تلك الحاسبة يتم استخدامها حتى تتمكن من معرفة قيمة المبلغ الذي سوف تحصل عليه عندما يتم قبولك بالبرنامج، ويتم استخدامها كالتالي:

أولاً قم بتسجيل الدخول على موقع حساب المواطن.

قم بالنقر على خدمة “الحاسبة التقديرية” من واجهة المستخدم.

قم بكتابة البيانات الخاصة بالتسجيل، مثل هل أنت مسجل في برنامج حساب المواطن أم لا.

كما يتم كتابة هل أنت مستقل عن الأسرة، أم أنت رب أسرة وتعول أطفال.

بعد كتابة البيانات قم بالضغط على “احسب”.

يتم توضيح قيمة المبلغ الذي ستحصل عليه عند استلامك رسالة القبول بالبرنامج.

وبذلك يكون قد قمنا بتوفير كيفية التسجيل جديد في حساب المواطن ، وذلك لتتمكن من القبول في أهلية البرنامج، كما قمنا بشرح طريقة استخدام الحاسبة التقديرية التي تمكنك من معرفة قيمة المبلغ الذي ستحصل عليه عند التسجيل في البرنامج.