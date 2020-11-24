قرض مُخصص للشباب يبدأ بمبلغ 18 ألف ويصل الي 60 ألف بقسط شهري 300 ريال

قرض الشباب يصل الي 60 ألف ريال سعودي من بنك التنمية الاجتماعية، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من التمويلات الشخصية الهامة من أجل المواطن السعودي، كما يقدم البنك تمويلات أخري تخص المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، فالكثير من المواطنين السعوديين يبحثون عن قروض شخصية تساعدهم علي العيش رفاهية والتقدم بمستوى معيشتهم وتلبية احتياجاهم ومتطلباتهم، وأول ما ينظر اليه العميل عند اقتراض مبلغ من المال من أي بنك قيمة المبلغ وفترات السداد، حيث يميل العميل الي توافر فترات سداد طويلة، كما يتساءل البعض هل يمكن إعادة التمويل والحصول علي تمويل إضافي أم لا؟

فقد يشتهر بنك التنمية الاجتماعية والمعروف سابقاً ببنك التسليف والادخار بالتمويلات التي يقدمها، حيث يقدم البنك قرض آهل الشهير بمبلغ يصل الي 60.000 ريال سعودي وبراتب 2000 ريال فقط، كما يقدم تمويل الأسرة للأسر محدودوة الدخل، تمويل كنف، تمويل ترميم، وقد يُعرف هذه التمويلات أنه تهدف الي سد حاجة المواطنين ومساعدتهم في ظل غلاء المعيشة وإرتفاع أسعار السلع وتحقيق أماني المواطن السعودي ومساعدة في التقدم بمستوى المعيشة.

شروط تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من التمويلات والقروض الشخصية المختلفة، فقد يقدم بنك التنمية تمويل للشباب وهو ما يسمي بتمويل الزواج وقد يصل الي 60 ألف ريال سعودي بفترات سداد ميسرة جداً لجميع عملائها، فقد يقدم البنك أقساط شهرية 300 ريال فقط عند طلب العميل لتمويل شخصي يصل الي 18 ألف ريال سعودي، و أقساط شهرية بقيمة 1000 ريال عند طلب العميل تمويل شخصي بقيمة 60 ألف ريال وبطريقة السداد التي يحددها البنك، وقد يتمكن العميل من الحصول علي التمويل بعد توافق تلك الشروط والأحكام التي حددها البنك.