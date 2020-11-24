أفغانستان.. مقتل 14 شخصا في تفجيرين بولاية باميان "الهادئة"

قتل 14 شخصا على الأقل، الثلاثاء، في انفجارين وقعا في ولاية باميان وسط أفغانستان، والتي كانت تعتبر عموما الأقل خطورة في البلاد، كما أعلن مسؤولون.

وقال طارق عريان، الناطق باسم وزارة الداخلية: "حوالي الساعة 16:45 وقع انفجاران في سوق مما أدى إلى مقتل 13 مدنيا وشرطي سير وإصابة 45 شخصا بجروح".

وأكد قائد شرطة باميان، زبردست صافي، هذه الحصيلة، موضحا أن كل الجرحى من المدنيين، كما أشار إلى أن المتفجرات وضعت في مكانين مختلفين. ولم تتبن أي جهة على الفور الانفجارين فيما نفت حركة طالبان أي مسؤولية لها.

وكانت حركة طالبان فجرت في العام 2001 تمثالين عملاقين لبوذا محفورين في الصخر في باميان التي بقيت بمنأى عموما عن النزاع في أنحاء أخرى من أفغانستان.

وتعتبر باميان وجهة سياحية تضم العديد من المعابد والأديرة والرسوم البوذية، ومعظم سكان الولاية من الهزارة.

وكان 8 أشخاص على الأقل، قد قتلوا في سلسلة انفجارات قوية هزت العاصمة الأفغانية كابل، صباح السبت، بحسب وكالة "فرانس برس".

ووقعت الانفجارات في أجزاء مكتظة بالسكان في قلب كابل، بما في ذلك بالقرب من المنطقة الخضراء وفي أحد الأحياء الشمالية من المدينة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن حركة طالبان شنت في الأشهر الستة الماضية 53 هجوما انتحاريا و1250 تفجيرا، خلفت أكثر من 1200 قتيلا من المدنيين و2500 مصاب.