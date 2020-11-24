فيديو.. مناورة عسكرية للجيش الليبي بالذخيرة الحية

نفذت القوات المسلحة العربية الليبية مناورة عسكرية ميدانية موسعة بالذخائر الحية، الثلاثاء، وذلك تحت اسم "مناورة الشهيد الفريق ونيس بوخمادة".

وذكرت صفحة "شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية"، على فيسبوك، أن "اللواء 106 مُجحفل نفذ مناورة عسكرية ميدانية موسعة بالذخائر الحية تحت اسم :مناورة الشهيد الفريق ونيس بوخمادة". وأضافت: "نُفّذت المناورة من قبل نُخب من أكفأ الفرق والجنود الذين قاموا بتنفيذ المناورة بكل دقة وحرفية". وذكرت أن المناورة "شمِلت ضرباتٍ جوية من قبل الطيران الحربي، إضافة لعملية إنزال جوي لفرق المشاه وتعاملهم بالذخائر الحية الدقيقة". كما شاركت في هذه المناورة فرق من سرايا الهاون والهاوز والدبابات وسلاح الكورنيت الموجه الذين عملوا كلا حسب موضعه والتعلميات المُناط بتنفيذها في هذه المناورة. وأجريت المناورة بحضور آمر وضباط اللواء وعدد كبير من الشخصيات العسكرية وقيادات القوات المسلحة العربية الليبية.

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