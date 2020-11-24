أفغانستان : مقتل 14 وإصابة 45 آخرين فى تفجير مزدوج بإقليم باميان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، يأتى التفجير تزامنًا مع تعهدات المجتمع الدولى بمساعدة أفغانستان. وبحسب الوكالة، قال قائد الشرطة فى الإقليم، زبرداست صفاى، إن المواد الناسفة كانت مخبأة على جانب طريق فى سوق رئيسية بمدينة باميان، ما أدى إلى مقتل 12 مدنيًا واثنين من أفراد شرطة المرور، إضافة إلى إصابة 45 شخصًا آخرين.

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