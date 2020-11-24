الدوما: انتهاك المدمرة الأمريكية مياه خليج بطرس استفزاز لروسيا 

اعتبرت يلينا بانينا عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، أن الخطوة الأمريكية في خليج بطرس الأكبر كانت استفزازا سياسيا لروسيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي في استعراض مبتذل. وقالت: "كان من الواضح منذ البداية أن السفينة الحربية الأمريكية انتهكت المياه الروسية لأداء مهامها العسكرية. كان هذا استفزازا سياسيا اتسم كل شيء فيه بالأهمية، بما في ذلك اسم المدمرة جون ماكين، كبير المعادين لروسيا والخصم اللدود لها، والذي تم منح اسمه لهذه المدمرة".

وكانت قيادة الأسطول السابع الأمريكي قد أعلنت في وقت سابق أن المدمرة "جون ماكين"، كانت تقوم بعملية لضمان حرية الملاحة في خليج بطرس الأكبر.

وأعلنت روسيا أن سفنها الحربية أخطرت المدمرة الأمريكية بضرورة مغادرة المياه الروسية تحت طائلة طردها منها بالقوة، حيث امتثل طاقم السفينة الأمريكية للتهديد وتوجه بها بعيدا عن مياه روسيا التي دخلتها السفينة المخالفة لمسافة ميلين بحريين.

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