العراق يوجه اتهاما خطيرا لتركيا في مجلس الأمن

وجه السفير العراقي لدى مجلس الأمن، محمد بحر معلوم، اتهامًا لتركيا بتحويل بلاده إلى ساحة لتصفية الحسابات.

وقال معلوم في كلمة له أمام مجلس الأمن إن "تركيا تصر على إجراء عمليات عسكرية داخل حدودنا بشكل غير مسؤول ودون التشاور مع حكومتنا".

وأشار معلوم إلى "ضرورة منع القوى الخارجية من تحويل بلادنا إلى ساحة لتصفية حساباتها"، مضيفًا: "نسعى لإقامة علاقات خارجية متوازنة في ضوء مبدأ سيادة العراق".

من جانبها، وصفت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الوضع الاقتصادي في العراق بـ"المقلق"، مشددة على ضرورة معالجة ملف "المحاصصة والمحسوبية"،

ورحبت بلاسخارت بانخفاض الهجمات على البعثات الدبلوماسية في العراق، واستدركت قائلة إن "الاقتصاد في العراق مقلق وننتظر تطبيق الورقة الإصلاحية عن طريق الاتفاق بين الحكومة والبرلمان والأطراف السياسية".