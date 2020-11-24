رغم موافقة ترامب على نقل السلطة لـ بايدن.. البيت الأبيض يصدر توجيهات معاكسة لموظفيه

بعد ظهور نتائج شبه نهائية تؤكد فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأمريكية، صرح كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، بأنه سوف يكون هناك انتقال رسمى للسلطة داخل الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، شدد ميدوز على جميع موظفى البيت الأبيض بأنه لا ينبغي التحدث مع فريق بايدن الانتقالى ما لم يتم التصريح بذلك من ترامب على وجه التحديد.

وتأتي تلك الأنباء رغم إبلاغ إدارة الخدمات العامة الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسميًا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية.

وأضاف كبير موظفى البيت الأبيض قائلًا: "أريد أن أذكر جميع موظفي المكتب التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بالإجراءات والتوجيهات الحالية التي يجب أن نلتزم بها"، مؤكدًا على سماح الرئيس ترامب ببدء الانتقال الرسمى فى يناير المقبل.

وأشار ميدوز إلى أنه لا يُسمح لموظفى البيت الأبيض بالتحدث مباشرة مع أحد أعضاء فريق بايدن الانتقالي أو منسق الانتقال الفيدرالي، مطالبًا الموظفين بالاستمرار في استخدام حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالبيت الأبيض عبر الرسائل الرسمية.