المحكمة العليا بولاية نيفادا الأمريكية تصدق على فوز بايدن بالانتخابات

أعلنت المحكمة العليا في ولاية نيفادا، اليوم الثلاثاء، التصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية بالولاية بفوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

يأتي ذلك بعد ساعة من إعلان حاكم ولاية بنسلفانيا، توم وولف، فوز بايدن رسميًا في الانتخابات الأمريكية بالولاية أمام ترامب، قائلًا: " التصديق على الديمقراطي جو بايدن كفائز في الانتخابات الرئاسية في الولاية، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية. وكان بايدن، أعلن قبيل الإعلان عن نتيجة الانتخابات في الولاية، أن الانتخابات الأمريكية انتهت وحان الوقت للعمل والتعاون. وقال "بايدن"، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، "الانتخابات الأمريكية انتهت.. حان الوقت لوضع الحزبية والخطاب المصمم لتشويه صور بعضنا البعض جانبًا.. علينا أن نتعاون. وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسميًا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية.

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