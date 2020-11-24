قبرص تنذر تركيا: تخلوا فورا عن دبلوماسية «الزوارق الحربية»

أكد وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليدس على ضرورة تخلي نظام تركيا الذي يرأسه رجب طيب أردوغان عن أوهامه والقيام باحترام القوانين والتعهدات الدولية، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

قال نيكوس موجهًا تصريحاته لتركيا " على أنقرة احترام القانون الدولي، لأن هذا أساس أي حوار معها".

وأضاف نيكوس كريستودوليدس، إن على تركيا التخلي عن دبلوماسية "الزوارق الحربية".

وسبق إن أكد الاتحاد الأوروبي على أن تركيا تتحمل مسؤولية التوتر في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية الفرنسية فرانك ريتسر، اليوم الثلاثاء، على ضرورة احترام تركيا للقانون الدولي والسيادة الأوروبية.

وأكد الوزير أن أوروبا ستتخذ موقفًا حاسمًا في اجتماعهم المقبل تجاه سياسات تركيا، وذلك بعد أن ضاقت ذرعًا بما تقوم به تركيا من أعمال عدائية.

وذكر ريتسر: "تطالب فرنسا تركيا بالكف عن ممارستها العدائية وبإيقاف توسعها، بالمتوسط، واحترام أورويا".