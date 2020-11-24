عروض الجمعة البيضاء في السعودية والإمارات.. تغطية شاملة بآخر التحديثات

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عمر شويل - جدة عروض الجمعة البيضاء في السعودية والإمارات هو يوم تسوق عالمي ويكون غالبًا آخر جمعة من شهر نوفمبر من كل عام، وعادة يكون هذا اليوم ما يلي عيد الشكر عند الدول الأوروبية، وتوافق جميع المتاجر على تقديم خصومات للمنتجات الموجودة تحت مسمي تصفيات الموسم قبل الدخول في الموسم أو العام الجديد.

فكرة عروض الجمعة البيضاء في السعودية والإمارات

انتقلت الفكرة بين دول العالم وطبيعتها في نهاية الأمر نجدها قد وصلت إلى منطقة الدول العربية، حيث نجد هناك العديد من الأماكن والمولات التي تبدأ خصوماتها تحت مسمي (White Friday)، وهو يوم مخصص للتسوق والخصومات والعروض الخاصة التي ينتظرها المستهلكون طوال العام.

كما نجد إن هناك العديد من المتزوجين حديثًا ينتظرون هذه الخصومات حتى يستطيعون شراء وبناء العديد من الأشياء في منازلهم خلال عروض الجمعة البيضاء، وكذلك عدد الطلاب الذين اشتروا أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية مع كوبونات الخصم المختلفة، والشبان الذين يحاولون تكوين منزل جديد ويحاولون شراء الأجهزة المنزلية المهمة بحلول الوقت الذي تأتي فيه عروض الجمعة البيضاء في السعودية والإمارات.

المتاجر والأسواق الإلكترونية في السعودية والإمارات

أصبحت العديد من المتاجر والأسواق الإلكترونية أكثر قدرة على المنافسة مع المتاجر العادية، حيث إنها لا تتطلب مراكز أو متاجر لعرض المنتجات، ولا تطلب من البائعين أو الموظفين متابعة حركات المبيعات، حيث نجد إن هذا النوع من المتاجر يتفوق على المتاجر العادية بكثير بالفعل ومن نواح كثيرة، مثل إنه لا يحتاج لأن يدفع الكثير من الإيجار ولا حتني يحتاج لتحمل العديد من التكاليف الإضافية مثل مصاريف استهلاك الكهرباء والماء وما إلى ذلك من مصاريف أساسية في كل متجر.

وأيضًا لا نجد مقارنة بين عملاء المتاجر العاديين وبين ما يقدر بمليارات من مستخدمي الإنترنت، حيث يبلغ عدد عملاء السوق الإلكترونية ضعف عدد عملاء المتجر، ولكيلا يضر الانتشار الهائل متاجر الإلكترونيات بالمتاجر العادية، فمعظم هذه المتاجر بها مواقع إلكترونية لعرض منتجاتها، كما تمت إضافة أقسام عديدة للسماح لها بالمنافسة، من خلال عروض الجمعة البيضاء في السعودية والإمارات التي تجلب الجميع إلى مهرجان التسوق العالمي.

عروض الجمعة البيضاء في السعودية والإمارات

لا عجب أن تشارك متاجر الإلكترونيات والأسواق في المنطقة العربية في عروض الجمعة البيضاء، خاصة في المنطقة العربية وشغف التسوق بها، وخاصة في منطقة الخليج العربي، فنجد هناك أيضًا العديد من الأماكن التي قامت بتغيير أسم اليوم لما يناسب أذواقهم الخاصة، فعلى سبيل المثال نجد إن هناك العديد من الأشخاص قاموا بتغير الاسم من الجمعة السوداء إلى الجمعة البيضاء، وغيرهم يطلق عليه اسم الجمعة الصفراء أو حتى الجمعة الحمراء.

ولا يستمر العرض في آخر جمعة من شهر نوفمبر فقط مثل الدول الغربية، ولكن أيضًا على بعض المواقع، مثل موقع سوق دوت كوم، حيث يتم تقديم العروض على مدار الشهر، وهناك أيضا أسواق أخري تقيم أيام الخصومات على مدار الشهر مثل موقع نون.

كما نجد إن هناك العديد من المولات الكبيرة في السعودية والإمارات تقدم العديد من الخصومات في جميع محلاتها، بنسب يمكنها أن تصل إلى 70% من ثمن المشتريات الأصلية، وهي تعتبر من اعلي الخصومات التي يمكنك الحصول عليها خلال هذا اليوم، ومن ضمن هذه المولات يوجد مول الإمارات وكذلك مول دبي.

طريقة متابعة المستهلكين عروض الجمعة البيضاء في السعودية والإمارات

يكاد يكون من الصعب بل من المستحيل على الناس متابعة كل هذه العروض والأسواق، حيث يمكن لبعض الأشخاص التعرف على العروض والخصومات على موقعين أو ثلاثة مواقع، ولكن لا شك في أنك ستفقد العديد من المواقع الأخرى أثناء زيارتك لهذه المواقع القليلة.

لذلك ظهر موقع حديث يقوم بحل هذه المشكلة الكبيرة حيث يتم جمع جميع عروض الجمعة البيضاء في السعودية والإمارات من قبل موقع الموفر فهو يقوم بتجميع كل هذا بطريقة لطيفة ومنظمة.

نتيجة لذلك لا يتعين على المستخدمين الدخول إلى العشرات من مواقع التسوق المقدرة أو تشغيل المزيد من التطبيقات على هواتفهم المحمولة لمتابعة أخبار العروض والخصومات، يمكن ان يكفي تحميل تطبيق الموفر، والذي من خلاله يمكنه تتبع جميع عروض الجمعة البيضاء على مواقع مختلفة، لذلك هناك فرصة كبيرة لإيجادك احتياجاتك الخاصة بأقل الأسعار وتوفير المزيد من المال.

المواقع المشاركة في عروض الجمعة البيضاء في السعودية والإمارات

سوق دوت كوم: يشارك سوق دوت كوم في عروض الجمعة البيضاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم الخصومات في أقسام مختلفة بنسب خصم تتراوح من 25٪ إلى 70٪، وجميع العروض مدرجة في موقع الموفر وكذلك على تطبيق الموفر.

نون: يقدم نون خصومات وعروض مذهلة على ما يسمى الجمعة الصفراء، وهو أسم أخر لنفس اليوم ويعرض منتجات عديدة في جميع الاحتياجات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كما يدعم الخصومات من خلال قسيمة خصم إضافية بنسبة 10٪.

أمازون: يعتبر أمازون من أشهر وأكبر مواقع التسوق على الإنترنت، فهو موقع من أصول غربية، ولكنه منتشر في جميع أنحاء العالم العربي، ومن ضمن أقسامه يوجد متجر سوق دوت كوم، وهو تابع للشركة الرئيسية لأمازون، وهو يقدم العديد من الخصومات المميزة والكبيرة في الإمارات العربية المتحدة.