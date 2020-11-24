أفضل صيغة ملكية لأسقاط قروض أو مساعدة طبية أو علاجية

يقدم الديوان الملكي خدمات ومساعدات مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود حفظه الله ورعاه وبارك في عمره وأدام عزه في المملكة، بحيث يرسل المواطن طلب مساعدة من الديوان الملكي ويقوم بإرسال برقية وتكون بصيغة معينة لطلب مساعدة مالية أو علاجية أو أعفاء من تسديد قروض، فنحن نقدم لكم من خلال موقعنا أفضل صيغة ملكية لطلب مساعدة طبية أو مالية أو أسقاط قروض أو أي مساعدة أخري، ونوضح لكم كيفية إرسالها.

أنواع الخطابات التي تقدم الي الديوان الملكي لطلب المساعدة الملكية

يقدم الديوان الملكي أنواع مختلفة من المساعدات أو تقديم شكوي من أي مسؤول، فلو تعرض أحد من المواطنين السعودين لظروف عصيبة تجعله غير قادر سداد ديون أو سداد قرض من البنوك السعودية أو أي مشكلة أخري يتعرض لها المواطن السعودي، فقد نقدم أنواع الخطابات وهي كالتالي.

خطاب يطلب فيه المواطن إسقاط قرض من البنك السعودي أو يطلب فيه سداد ديون . خطاب يطلب فيه المواطن السعودي علاج أو أي مساعدة طبية. خطاب يقدم فيه المواطن شكاوى ضد أحد من المسؤولين أو المؤسسات أو أشخاص داخل المملكة العربية السعودية. برقية يطلب فيه أيقاف القصاص. برقية يقدم فيه تهنئة أو عزاء. خطاب من أجل الحق العام. ويوجد أنواع أخري من الخطابات والبرقيات التي يمكن أن يرسلها المواطن السعودي.

أفضل برقية ملكية للاستجابة السريعة

يكتب المواطن السعودي برقية يطلب المساعدة من الديوان الملكي وهي كالتالي.

يبدأ المواطن بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يقدم التحية للملك سليمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وبارك في عمره، ثم يطلب المساعدة مع ذكر الأسباب التي جعلته يلجأ الي طلب المساعدة من الديوان الملكي ويقوم بإرسال الاثيات علي صحه كلامه، وبعد ذلك يكتب اسمه كامل وعنوان الإقامة ورقم الجوال الخاص، ورقم السجل المدني.

البريد الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي وأرقام التواصل.

قم بإرسال خطاب الي الديوان الملكي تطلب فيه مساعدات مالية، أو تسديد قروض بنكية أو أي ديون أخري، أو مساعدات طبية وعلاجية، أو أي أنواع من الخطابات الأخري وقم بإرسالها علي العنوان التالي.

المملكة العربية السعودية – الهدأ 7636 – الرياض 12911

الديوان الملكي يوفر أرقام للتواصل الخاص لجميع المواطنين السعودين الراغبين في أي استفسارات أو أي أسئلة، ويتم التواصل علي الرقم التالي: 8004000000 .