الإصرار الأوروبى يبقى اجتماعًا لمجلس الأمن حول تيجراى

جدة - نرمين السيد - قالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن أبقى اجتماعه المغلق المقرر، اليوم الثلاثاء، لمناقشة النزاع الدائر فى إقليم تيجراى شمال إثيوبيا، وذلك بناءً على إصرار أعضائه الأوروبيين، رغم طلب دول إفريقية إلغاء الاجتماع لمنح الوساطة الإفريقية مزيدًا من الوقت.





وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال دبلوماسى أوروبى، رفض الكشف عن هويته، إن أعضاء المجلس من الاتحاد الأوروبى "بلجيكا والمانيا وفرنسا وأستونيا" إضافة إلى المملكة المتحدة شددوا على ضرورة إثارة قضية نزاع تيجراى فى مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء. وفى وقت سابق، قال دبلوماسى إفريقى إن "جنوب إفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وجرينادين" التى كانت طلبت عقد هذا الاجتماع المغلق، سحبت طلبها لأن الموفدين (الأفارقة) الذين تم اختيارهم لم يتوجهوا بعد إلى إثيوبيا". وكان الاتحاد الافريقى أعلن يوم الجمعة الماضى، أنه تم اختيار ثلاثة رؤساء سابقين كموفدين خاصين إلى إثيوبيا، فى محاولة للوساطة بين طرفى النزاع، إلا أن رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد أعلن رفضه لتلك الوساطة.

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