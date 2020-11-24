قبرص تطالب تركيا بالتخلى عن دبلوماسية الزوارق الحربية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية القبرصى، نيكوس كريستودوليدس، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على تركيا التخلى عن دبلوماسية الزوارق الحربية، مؤكدًا أن احترام القانون الدولى هو أساس أى حوار مع تركيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكان دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون حذروا من الاستفزازات التركية فى قبرص، لاسيما بعد تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى فاروشا، والتى وصفها المتابعون بأنها تتناقض مع الرؤية الأممية لتوحيد قبرص. وتتواصل الاستفزازات التركية فى ظل استمرار التصعيد التركى والتنقيب غير المشروع عن النفط فى المياه الإقليمية لقبرص واليونان بمنطقة شرق المتوسط.

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