جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارات الصحة والخارجية والدفاع فى الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، أنها بدأت بالفعل التعامل مع الفريق الانتقالى للرئيس الديمقراطى المنتخب جو بايدن، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





جاء إعلان الوزارات الحيوية والرئيسية فى أمريكا تزامنًا مع إعلان المحاكم العليا فى ولايات بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وعدد من الولايات الأخرى، تأكيد فوز الرئيس المنتخب بايدن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارات الصحة والخارجية والدفاع الأمريكية: بدأنا التعامل مع فريق بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.