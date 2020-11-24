إسرائيل : مقتل جنديين فى تحطم طائرة صغيرة وتعليق الطلعات الجوية

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجندى فى تحطم طائرة صغيرة فى منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل، ما دفع الجيش لتعليق جميع الطلعات التدريبية والتأهيلية بدءًا من اليوم وإلى أجل غير مسمى.





وفى بيان له، قال الجيش الإسرائيلى: "نعلن عن مقتل ضابط فى الاحتياط عمل مرشدًا فى الكلية الجوية، وجندى من كلية الطيران الجوية، نتيجة تحطم طائرة صغيرة فى منطقة مفتوحة جنوب البلاد". وأضاف البيان: "أوعز قائد سلاح الجو الميجر جنرال عميكام نوركين، بإنشاء طاقم من الخبراء برئاسة ضابط برتبة عميد، للتحقيق فى ظروف الحادث"، لافتًا إلى أنه "وجّه بتعليق جميع طلعات التدريب والتأهيل بدءا من اليوم". وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، تحطم طائرة دون الكشف عن هوية ركابها، موضحة أن فرق الإطفاء تولت إخماد الحرائق الناجمة عن تحطم الطائرة.

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