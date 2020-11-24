تطبيق اختبار القدرة المعرفية في 31 مدينة ومحافظة بالمملكة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق اختبارات القدرة المعرفية للمرحلة الأولى خلال الفترة المقبلة على أن يشمل الاختبار حوالي 31 مدينة ومحافظة داخل المملكة، هذا مع اتخاذ كامل الإجراءات الوقائية لمنع تعريض اي من الطلاب أو المخابرات لمشاكل صحية أثناء أداء الاختبار من بين تلك الإجراءات تعقيم الأماكن الذي يتم اختبار الطلاب بها، قبل الدخول وفيما بين الفترات وبعد انتهاء الاختبار، كذلك تم توفير أجهزة مخصصة للكشف عن درجة حرارة كل من الممتحنين والطلاب قبل دخولهم إلى قاعات الاختبار، بالإضافة إلى الكثير من الإجراءات الأخرى تصب جميعاً في صالح جميع المشاركين.

مستويات اختبار القدرة المعرفية

اختبار القدرة المعرفية يشمل الكثير من المستويات حيث يتكون من حوالي 4 قدرات رئيسية منهم القدرة اللفظية، القدرة الاستدلالية، القدرة الكمية والقدرة المكانية وهذا الاختبار لا يعتمد على محتوى المقررات الدراسية ولمن يعتمد أساساً على القدرة الثقافية والتجارب المعرفية والحياتية السابقة والمتراكمة وقدرة التفكير الفردي لدى كل شخص مشترك ومدى تأثيرها على سلوكه وتفكيره وعقله، هذا وأهلنا الهيئة عن الموعد المحدد للاختبار في المرحلة الثانية والذي يبدأ من 27 – 29 / 3 / 2021، وسيفتح التسجيل له بتاريخ 28/12/2020، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.

التواصل مع الهيئة المختصة بعقد اختبارات القدرات المعرفية

هذا ودعت الهيئة المختصة بعقد اختبارات القدرات المعرفية إلى التواصل معها والاستفادة من المحتوى الارشادي التي قامت بنشره على المنصات التابعة لها، والقنوات الإلكترونية الخاصة بها وكذلك الخدمات الرقمية المتاحة، مثل التطبيق الخاص به والذي تجده متوفر على متجري أبل وجوجل وعلى الرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare؛ هذا من أجل الحصول على كامل خدمات ومساعدات الهيئة.