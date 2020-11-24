خاص| عضو المجلس الاستشاري لـ ترامب: «فايزر» تعمدت إخفاء لقاح كورونا للإضرار بشعبية الرئيس

قال البروفيسور"غبريال صوما " بروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس دونالد ترامب، أن شركة فايزر صاحبة مصل كورونا المطروح، حاولت اخفاء نتيجة اللقاح الذي كانت تعمل عليه خلال تولي ترامب للرئاسة.

وأوضح البروفيسور"غبريال صوما"، خلال حواره مع موقع دوت الخليج أن شركة فايزر تعمدت هذا الأمر للتأثير على شعبية الرئيس السابق دونالد ترامب لتقليل فرصه في النجاح بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأضاف "غبربال صوما"، أنه في كل الاحوال ان الرئيس ترامب و شركة فايزر إعلانا تطبيق التلقيح وفي غضون أسبوعين، سوف يبدأ اول تلقيح للشعب الأمريكي من مصل شركة فايزر و مودرنا.

الجدير بالذكر أن الرئيس ترامب قد خسر منصبه الرئاسي، بعد فوز مرشح الحزب الجمهوري جو بايدن بأنتخابات الرئاسة الأمريكية، التي عقدت أوائل الشهر الحالي، في مشهد تاريخي وحاسم ام تشهده أمريكا من قبل ، وذلك وسط ادعاءات الرئيس السابق ترامب بتزوير الانتخابات الأمريكية.