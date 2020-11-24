جوتيريش يطلب حماية المدنيين بإثيوبيا.. وتفاصيل تأجيل انعقاد مجلس الأمن

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه بشأن الوضع في منطقة تيجراي في إثيوبيا، حاثًا القادة على حماية المدنيين، وذلك في الوقت الذي ألغى في مجلس الأمن الدولي اجتماعه الذي كان مقررًا حول إثيوبيا.

أجبر الأعضاء الأوروبيون على عقد مناقشة مغلقة حول الأزمة بعد انسحاب الدول الأفريقية من تنظيم الاجتماع ، ما سلط الضوء على الانقسامات حول تحرك مجلس الأمن في أسابيع القتال الثلاثة.

وقال دبلوماسي أفريقي بعد الجلسة إن "جنوب إفريقيا طلبت وقتا حتى يتمكن المبعوثون من إجراء مشاوراتهم وإحالة الأمر إلى الاتحاد الأفريقي حيث قد يؤدي إصدار بيان إلى تعقيد الوضع".

ذكر دبلوماسي أوروبي، تحدث أيضا شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن الأوروبيين "عبروا عن مخاوفهم وأدانوا العنف ذي الطبيعة العرقية وطالبوا بحماية المدنيين" خلال الجلسة التي استمرت ساعة و 20 دقيقة.

وقال الدبلوماسي "في لحظة معينة علينا أن نضع اثيوبيا على جدول الأعمال حتى لو لم يعجب الأفارقة بذلك".

وذكر دبلوماسي أفريقي إن جنوب إفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وجزر جرينادين سحبت طلبها لإجراء مناقشات خلف الأبواب المغلقة لأن المبعوثين لم يسافروا بعد إلى إثيوبيا.

وصرح "من الضروري السماح بمزيد من الوقت للجهود الاقليمية التي تبذل في هذا الصدد".

أعلن الاتحاد الأفريقي أنه تم تعيين ثلاثة رؤساء سابقين كمبعوثين خاصين لإثيوبيا للمساعدة في جهود الوساطة بين الأطراف المتصارعة.

وردا على سؤال حول عدم اتخاذ مجلس الأمن لاتخاذ قرار ، قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يؤيد على إن الاتحاد الأفريقي في طليعة المعنيين بالجهود الدولية.

تقاتل القوات الموالية تيجراي الجنود الإثيوبيين منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

وأمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد زعماء منطقة تيجراي الشمالية بالاستسلام قبل التهديد بشن هجوم شامل على عاصمتها ميكيلي.

أطلق آبي الحملة العسكرية ضد الجبهة الشعبية في نوفمبر، متهما إياها بمهاجمة اثنين من المواقع العسكرية في المنطقة، وبالسعي لزعزعة استقرار الحكومة .

وبحسب ما ورد قُتل مئات الأشخاص ، لكن انقطاع الاتصالات جعل من الصعب التحقق من صحة ادعاءات الحكومة.

ودعا جوتيريش الأسبوع الماضي إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المدنيين المحاصرين في القتال ، مشيرا إلى أن السلطات رفضت حتى الآن محاولات الوساطة.