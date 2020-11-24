قرار عاجل من البيت الأبيض بشأن خطط نقل السلطة إلى إدارة بايدن

وافق البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، على تسليم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الموجز اليومي للرئيس، وهو عبارة عن تقارير سرية لجهاز المخابرات، التي خصصت إلى رئيس الولايات المتحدة، وذلك في إطار الخطوات المتبعة لنقل السلطة إلى إدارة بايدن الجديدة.

وقال مسئول بإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إن البيت الأبيض وافق على تسليم الموجز اليومي إلى بايدن، وفقًا لوكالة "رويترز".

وبموجب هذا القرار، سيتمكن من بايدن من الوصول إلى المعلومات المخابراتية بأن التهديدات التي تحدق بالأمن القومي حول العالم.

وقدم بايدن في وقت سابق من اليوم، أعضاء إدارته الجديدة الذين عينهم منذ يومين، مؤكدًا استعدادهم للعمل من اليوم الأول من توليهم مسئولياتهم. وقال بايدن في مؤتمر صحفي بمشاركة أعضاء إدارته الجدد اليوم إن "الفريق الجديد سيجعل بلادنا أقرب إلى حلفائها وسيعزز علاقاتنا بالعالم"، مضيفًا أن "الفريق الجديد للسياسة الخارجية والأمن القومي لديه إنجازات غير مسبوقة". وأضاف: "لدينا أول امرأة ستقود مجتمع الاستخبارات وأول امرأة من أصل أفريقي تشغل منصب مندوبنا لدى الأمم المتحدة". وتابع: "فريق السياسة الخارجية والأمن القومي بإدارتنا سيتولى إعادة الولايات المتحدة إلى دورها العالمي". وأشار بايدن إلى تعيين ليندا توماس كسفيرة أمريكية لدى الأمم المتحدة، موضحًا أن الأخيرة عملت في مناطق مختلفة من العالم. وأكد أن "الولايات ستكون آمنة مع تولي آفريل هينز إدارة المخابرات الوطنية". وقال بايدن مقدمًا أنتوني بلينكن، الذي أسند إليه منصب وزير الخارجية إنه سيعمل على إعادة علاقات أمريكا الخارجية وسيعيد الثقة في وزارة الخارجية. وأضاف: "هذا الفريق حقق أكبر الإنجازات الدبلوماسية والولايات المتحدة ستعود لمركزها التاريخي في القيادة". من جانبها، أكدت كامالا هاريس، نائبة جو بايدن، أن هناك سلسلة من التحديات تنتظر الإدارة الأمريكية الجديدة مع دخولها البيت الأبيض. وألفتت هاريس إلى "الدور القيادي للولايات المتحدة في العالم لا بديل عنه"، مضيفة: "سنعيد تجديد وبناء تحالفات أمريكا من أجل أمننا القومي ومصالحنا". وأشارت هاريس إلى أن هناك سلسلة من التحديات تنتظر الإدارة لدى دخولها البيت الأبيض، موضحة أن "التغير المناخي ومكافحة كورونا من أبرز التحديات". وتابعت: "نبدأ مواجهة تحدياتنا بمكافحة جائحة كورونا واحتواء آثارها الاقتصادية". وكانت ولايتي نيفادا وبنسلفانيا، أعلنتا في وقت سابق من اليوم فوز بايدن رسميًا في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار عاجل من البيت الأبيض بشأن خطط نقل السلطة إلى إدارة بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.