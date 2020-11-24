بالفيديو.. تفاصيل لقاء ملك البحرين برئيس البرلمان العربي بقصر الصخير

أشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ، بالدور المهم الذي يضطلع به البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في المحافل البرلمانية الدولية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وبناء جسور التعاون بين الشعوب العربية وشعوب العالم.
وهنأ ملك البحرين عادل العسومي على الثقة التي أولاه إياها أعضاء البرلمان العربي، والتي تعكس ما يتمتع به أبناء مملكة البحرين من كفاءات وخبرات مشهودة لتولي مختلف المناصب والمسئوليات على المستوى العربي والدولي، منوهًا بجهوده الطيبة في خدمة العمل البرلماني البحريني والعربي في مختلف المحافل الدولية، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في مهامه.
جاء ذلك خلال استقبال ملك البحرين في قصر الصخير عادل عبد الرحمن العسومي عضو مجلس النواب رئيس البرلمان العربي .
وأعرب ملك البحرين عن تقديره واعتزازه بالمواقف المشرفة والداعمة التي يقفها دائمًا البرلمان العربي رئيسًا وأعضاءً تجاه مملكة البحرين، مؤكدًا أنها محل تقدير واعتزاز.
من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن عميق شكره وامتنانه لملك البحرين على ما حظي به من إشادة وتقدير، وعلى مواقف مملكة البحرين الداعمة للعمل البرلماني العربي المشترك، وأكد سعيه الدائم لتعزيز الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي من أجل نصرة قضايا الأمة العربية.
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