تركيا تصعد ضد ألمانيا لتفتيش سفينة مصراتة.. وأوروبا: أنتم من بدأتم

واصلت تركيا احتجاجها على عملية التفتيش التي قامت بها ألمانية لإحدى سفنها، حيث قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك، إنهم يحتجون بشدة على التفتيش الذي جرى من قبل الفرقاطة الألمانية، حتى في إطار عملية إيريني، مشيرًا بذلك إلى إن العملية لم تكن مبررة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ووصل الحد بالمتحدث باسم حزب الرئيس التركي رجب أدروغان إلى إن يعتبر ماحث من قبل فرقاطة ألمانيا عملا يفتقد كل الأسس القانونية، وإنه قرصنة واضحة.

وقبل يومين، فتشت فرقاطة ألمانية سفينة تجارية تركية، كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة بليبيا.

ورد الاتحاد الأوروبي على تركيا وقال اليوم الثلاثاء : نعتقد أن السفينة التركية كانت تخرق حظر السلاح الأممي على ليبيا، وكان لدى مهمة إيريني أسباب معقولة للاشتباه بالسفينة التركية.

من جانبها، علقت ألمانيا على ما قالته تركيا، وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية "تم اتباع جميع الإجراءات بشكل صحيح".

وذكر الجيش الألماني، أمس الاثنين، إن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.

قال متحدث عسكري ألماني إن جنودا من الفرقاطة هامبورح صعدوا على متن السفينة التركية روزالينا-إيه، لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات التفتيش وانسحبوا بعد أن قدمت تركيا احتجاجا للمهمة الأوروبية.

وكانت الفرقاطة تعمل في البحر المتوسط في إطار مهمة إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى الفصائل المتحاربة في ليبيا.

وتشارك ألمانيا في عملية أوروبية تحت مظلة أممية لمراقبة تطبيق الحظر الأممي لتصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وفي يوليو 2020، طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بالتوقف عن التدخل في ليبيا، واحترام التزامها بحظر السلاح المفروض على ليبيا من الأمم المتحدة، منذ سنوات.

تدعم أنقرة حكومة فايز السراج عبر تسليح ميليشيات تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، بالإضافة إلى نقل الأسلحة وآلاف المرتزقة من سوريا للقتال ضد الجيش الوطني.

وفي تدليل على انتهاكات تركيا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إجمالي المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، بلغ 18 ألف سوري، إضافة إلى 2500 تونسي، موضحًا، أن المرتزقة بينهم أطفال أقل من 18 عاما وصل عددهم إلى 350 طفلا.

وأكد المرصد السوري أن إجمالي المرتزقة الذين قتلوا في معارك ليبيا بلغ 496 شخصًا، فضلا عن إصابة وفقدان الاتصال بمئات آخرين من العناصر الذين حولتهم المخابرات التركية إلى مرتزقة.