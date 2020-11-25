الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في سوريا

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على منطقة جبل المانع بريف دمشق في سوريا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا". وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية بوجود عدوان إسرائيلي على منطقة جبل المانع قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة. جاء ذلك بعد أقل من اسبوع على هجوم إسرائيلي ضد أهداف تابعة للجيش السوري والنظام الإيراني داخل الأراضي السورية. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 10 عسكريين سوريين وإيرانيين خلال الغارات الجوية الإسرائيلية. فيما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن ثلاثة عسكريين قتلوا في الغارة الإسرائيلية وأصيب جندي آخر. وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، قصف أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري داخل سوريا.

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