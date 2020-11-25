بعد انتقادات واسعة.. بايدن يرد: لن نكون ولاية أوباما الثالثة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن فترة حكمه لن تكون "ولاية ثالثة" للرئيس السابق باراك أوباما.

وذكر "بايدن" في حوار مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أنها "ليست ولاية أوباما الثالثة"، مُضيفًا "نحن في عالم مختلف تمامًا عمّا واجهناه في إدارتي أوباما وبايدن".

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب أنه يرغب أن تمثل إدارته جميع أطياف الشعب الأمريكي، مُتحدثًا عن أنه قد يعين جمهوريًّا صوَّت لمنافسه دونالد ترامب.

يأتي ذلك بعد إعلان بايدن عن المرشحين للمناصب العليا في حكومته، معظمهم ممن كانوا معه خلال فترة عمله نائبًا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وطالت انتقادات عدة الرئيس الأمريكي الجديد، بعد تعيينه عددًا من المسئولين السابقين بإدارة أوباما في مناصب قيادية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أعلن عن أسماء أعضاء حكومته على رأسهم أنتوني بلينكن مرشحه لمنصب وزير الخارجية، والذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس في عهد أوباما.