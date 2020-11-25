بايدن مستبعدا أن يسير على نهج أوباما: نحن أمام عالم مختلف تماما

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى تصريح لقناة "إن بى سى" الأمريكية إن "هذه ليست ولاية أوباما الثالثة... لأننا أمام عالم مختلف تماما عما كان فى عهد أوباما".

ولفت إلى أن الرئيس دونالد ترامب غيّر المشهد، والوضع كان عبارة عن "أمريكا لوحدها" وليس "أمريكا أولا" خلال فترة رئاسة ترامب.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه عملية الانتقال من إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الإدارة المقبلة، رغم أنه لم يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية رسميا بعد.

يذكر أن "بايدن" واجه انتقادات على نيته تعيين شخصيات كانت فى إدارة باراك أوباما.