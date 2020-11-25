جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 608 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك فى غضون 28 يومًا من إيجابية نتائج اختبارات فيروس كورونا، ما يعد أعلى حصيلة يومية للوفيات جراء الوباء فى المملكة المتحد منذ مايو الماضى.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإنه استنادًا إلى بيانات حكومية، أعلنت بريطانيا أيضًا عن رصد 11.299 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فى انخفاض عن حصيلة الإصابات المسجلة أمس الإثنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ كورونا منذ مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.