بايدن يعلن أولوياته في أول 100 يوم بالبيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن ملفات الهجرة والتغير المناخي، ستسيطر على أولوياته خلال الـ100 يوم الأولى له في البيت الأبيض، فضلا عن أزمة جائحة كورونا.

وأوضح بايدن في لقاء مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أنه سيرسل مشروع قانون الهجرة إلى مجلس الشيوخ، مع خطة لمنح الجنسية لأكثر من 11 مليون شخص غير مسجلين في الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي الجديد أنه سيتحرك لإلغاء بعض الأوامر التنفيذية التي أصدرتها إدارة سلفه دونالد ترامب، والتي أثرت على المناخ وجعلتنا "أقل صحة"، على حد قوله.

وأشار بايدن إلى إنه سيتأكد من أن حكومات الولايات والحكومات المحلية المتضررة من جائحة كورونا تتلقى "مساعدة فورية" ، رغم أنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك، حيث فشل الكونجرس في إقرار الحزمة الثانية من مساعدات كورونا بعد أشهر من محادثات مع إدارة ترامب.

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب أنه سيكون من المهم مساعدة المجتمعات الأكثر تضررًا من الوباء، بما في ذلك الأقليات.

يأتي ذلك بعد إعلان بايدن أسماء المرشحين للمناصب القيادية في إدارته، مع استعداده لتسلم السلطة رسميا في يناير المقبل.

ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لإدارته ببدء إجراءات انتقال السلطة لفريق بايدن، لكنه أكد المضي قدما في دعاويه القانونية التي تشكك في نتائج الانتخابات.