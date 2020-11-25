أعلنت وسائل إعلام روسية رسمية، الأربعاء، أن سلطات الأمن أحبطت مخططات لهجمات إرهابية من جانب تنظيم "داعش" في منطقة موسكو.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن قوات الأمن فككت خلية متشددة واعتقلت شخصا خطط لتنفيذ هجمات، كما ضبطت قنبلة بدائية الصنع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تحبط مخططات "داعش" لشن هجمات في موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.