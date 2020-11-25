بومبيو: ملتزمون بشراكتنا الدائمة مع أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال بومبيو - فى كلمة ألقاها أمام مؤتمر جنيف ونقلتها قناة "طلوع" الأفغانية، إن "بدء مفاوضات السلام الأفغانية أتاح فرصة جديدة وغير مسبوقة لتحقيق السلام والازدهار"، مشددا على أهمية تقديم جميع الدول والمنظمات المساعدة للحفاظ على المكاسب التى تحققت منذ عام 2001 واستثمارها.

وأضاف بومبيو، أن تلك المكاسب تشمل تمسك أفغانستان بسيادة القانون واحترام التزاماتها الدولية، معربا عن تطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع شركائها الدوليين وخصوصا الدول المجاورة لأفغانستان وغيرها فى المنطقة لمساعدة هذا البلد نحو الوصول لمستقبل أكثر سلاما وأمانا.