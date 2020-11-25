عاجل.. إحباط هجمات إرهابية خطط لها داعش فى موسكو

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر إعلامية روسية، إحباط هجمات "إرهابية مزمعة" خطط لها تنظيم داعش الإرهابى فى موسكو.



جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر إعلامية روسية، إحباط هجمات "إرهابية مزمعة" خطط لها تنظيم داعش الإرهابى فى موسكو. وأضافت المصادر، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أنه تم اعتقال عنصر من داعش خطط لتنفيذ تلك الهجمات.

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