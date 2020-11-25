السويد تسعى لإثناء السلطات الإيرانية عن إعدام عالم متهم بالتجسس

قالت وزيرة خارجية السويد، اليوم، إنها "اتصلت بنظيرها الإيراني بعد أن أفادت تقارير بأن طهران قد تنفذ قريبا حكما بإعدام العالم السويدي-الإيراني أحمد رضا جلالي".

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، ألقي القبض على جلالي، وهو طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، في إيران عام 2016 وأدين بالتجسس عقب اتهامه بتقديم معلومات لإسرائيل لمساعدتها في اغتيال عدد من كبار العلماء النوويين".

وأيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام في 2017.

ونقلت إذاعة سويدية، الثلاثاء، عن زوجة جلالي قولها إنه "اتصل بها في الصباح ليبلغها بأنه يعتقد أنه سيُعدم قريبا".

وقالت وزيرة خارجية السويد، آن ليند، على تويتر، "في ضوء التقارير التي تقول بأن إيران ربما خططت لتنفيذ الحكم بإعدام المواطن السويدي جلالي، تحدثت اليوم مع وزير خارجية إيران (محمد جواد) ظريف".

وأضافت "تندد السويد بعقوبة الإعدام وتعمل لضمان عدم تنفيذ الحكم الصادر على جلالي".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها لحرمان إيران من الحصول على الأسلحة والأموال التي كانت ستستغلها في شن الهجمات الإرهابية على المنطقة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح: "تفشي وباء كورونا أضر بالاقتصاد العالمي وعرقل حركة التجارة حول العالم".

وأضاف: "التعاون الأمني والاقتصادي يحتل مكانة أساسية في العلاقات بين الولايات المتحدة والكويت".

من جانبه، أكد الشيخ أحمد ناصر الصباح، على استمرار الحوار الاستراتيجي الكويتي الأمريكي وعلى أهميته، مضيفًا: "نقدر التزام الولايات المتحدة بتحقيق أمن المنطقة".

وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن امتنانه للالتزام الأمريكي بأمن المنطقة، لافتًا عمل بلاده المشترك مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.

وكانت دولة الكويت من أوائل الدول الخليجية التي هنأت الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث أرسل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، برقية تهنئة، إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأميركية، عبر فيها عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاه اياها الشعب الأميركي بانتخابه رئيسا.

كما هنأ أمير الكويت كالاما هاريس بمنصبها نائبة للرئيس المنتخب، مشيدا بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة.

وأكد الأحمد؛ التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات والارتقاء به الى افاق ارحب خدمة لمصلحتهما في ظل علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

وأعرب أمير الكويت عن تمنياته بموفور الصحة والعافية لنائب الرئيس الأمريكي وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين والى المزيد من التطور والنماء.

وأفادت صحيفة "الكويتية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح يتوجه يوم الخميس المقبل إلى مصر في زيارة رسمية تحمل الكثير من الملفات المشتركة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين.

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، توجه الاسبوع الماضي إلى دولة الكويت، حاملًا معه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

والتقى شكري خلال الزيارة، بكل من الشيخ صباح، وولي العهد، الشيخ مشعل الصباح، ورئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، ووزير الخارجية الكويتي.

وبحث وزير الخارجية خلال زيارته مجالات التعاون الثنائي بين البلدين والتطورات الأخيرة، التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الإقليمية.