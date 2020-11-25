الاتحاد الدولى للنقل الجوى يجهز جواز سفر كورونا

جدة - نرمين السيد - وتعرض بطاقة "Travel Pass" نتائج الاختبار مع دليل على التطعيم، بالإضافة إلى سرد قواعد الدخول التى تضعها كل دولة، ويرتبط التطبيق أيضا بنسخة إلكترونية من جواز سفر حامله لإثبات هويته، وفقا لـ"روسيا اليوم".
وقال الاتحاد، إن برنامج اختبار التطبيق سيبدأ مع شركة الخطوط الجوية البريطانية هذا العام، قبل الوصول إلى أجهزة "آبل" فى الربع الأول من العام المقبل وأجهزة "أندرويد" فى أبريل، حيث سيتمكن المسافرون من مشاركة حالتهم مع سلطات الحدود، أو تقديم رمز الاستجابة السريع للمسح الضوئى.
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