جدة - نرمين السيد - وكان الاتحاد الإفريقى أعلن يوم الجمعة الماضية، أنه تم اختيار ثلاثة رؤساء سابقين كموفدين خاصين إلى إثيوبيا، فى محاولة للوساطة بين طرفى النزاع، إلا أن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، أعلن رفضه لتلك الوساطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جبهة تيجراى: أكثر من 51 ألفا تابعين للإقليم محتجزون فى معسكرات إثيوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.