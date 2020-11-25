خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس ارتفع 410 حالة، ليصل الإجمالى إلى 14771 وفاة.

وكان رؤساء حكومات الولايات الألمانية، قد ناشدوا المواطنين القيام بعزل ذاتى منزلى لعدة أيام، قدر الإمكان، قبيل أيام الاحتفالات بعيد الميلاد، لمنع انتشار أكبر لفيروس كورونا.