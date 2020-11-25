نتنياهو يزور الإمارات والبحرين الأسبوع القادم

كشفت وسائل الإعلام العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، سوف يزور كلا من الإمارات والبحرين، مطلع الأسبوع القادم.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن نتنياهو سيجري أول زيارة علنية إلى أبوظبي والمنامة، لكن موعد الزيارة لم يتم تحديده حتى اللحظة.
وأضافت الصحيفة، أن مباحثات مكثفة تجري في هذه الأيام، للتنسيق لزيارة نتنياهو إلى الإمارات ومن ثم البحرين، في نفس الأسبوع.
وبحسب الصحيفة، سيرسل نتنياهو وزير الخارجية اشكنازي، ليفتتح السفارات الإسرائيلية هناك، وقد يسافر يوم الخميس من الأسبوع القادم.
يشار الى أن نتنياهو أجرى الأسبوع الماضي، زيارة سرية الى السعودية، اجتمع خلالها بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
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