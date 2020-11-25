بدر البوسعيدي: تفاعل المصريين مع احتفالات عمان بالعيد الوطني عكس عمق علاقات الشعبين

قال المستشار بدربن هلال البوسعيدي نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى جامعة الدول العربية القائم بأعمال الملحق الإعلامي بسفارة السلطنة بالقاهرة، إن احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين لاقت تفاعلًا كبيرًا من جانب المصريين بتسليط وسائل الإعلام المصرية المختلفة الضوء على مظاهر الاحتفال فى السلطنة وأيضًا اهتمامها الواسع بكلمة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، ما يعكس عمق الترابط بين الشعبين.

ولفت "البوسعيدي"، فى حوار خــاص لـ "دوت الخليج"، ينشر لاحقًا، إلى أن سلطنة عمان سعدت بالبيان الذى أصدره شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والذي وجه فيه التهنئة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمناسبة العيد الوطنى الخمسين للنهضة العمانية داعيًا أن يديم الله المودة والترابط بين قيادتي البلدين وبين شعبي مصر وسلطنة عمان قيادة وشعبا وأن يعيد هذه المناسبة على السلطنة بكل الخير والسلام والأمن والاستقرار.

وأشار "نائب المندوب الدائم للسلطنة لدى جامعة الدول العربية"، إلى حالة الاهتمام اللافت من جانب وسائل الإعلام المصرية باحتفالات السلطنة بعيدها الوطني حيث خصصت الصحف القومية والخاصة والحزبية مساحات واسعة لمظاهر الاحتفالات في السلطنة وملامح النهضة العمانية الجديدة، واهتمت بالكلمة التى ألقاها السلطان هيثم بمناسبة العيد الوطنى الخمسين، والتى حدد خلال ملامح رؤية سلطنة عمان 2040.

وقال إن الصحف أشارت الصحف إلى تأكيد السلطان هيثم أنه يؤسس لمرحلة أخري من نهضة عمان المتجددة تتواكب مع متطلبات المستقبل ، وأن السلطنة تمكنت من تجاوز التحديات التى مرت بها خلال العقود الماضية بحكمة وقيادة سلطانها الراحل قابوس بن سعيد وتضحيات أبنائها التى ستظل مصدر قوة وفخر واعتزاز للأجيال القادمة.