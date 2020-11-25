أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية، اليوم الأربعاء، عن إحباطها عدد من العمليات الإرهابية التي كان يخطط تنظيم "داعش" لتنفيذها في العاصمة موسكو.
ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، أصدر جهاز الأمن الفيدرالي بيانا جاء فيه: "الأمن الفيدرالي في روسيا تمكن من قمع أنشطة خلية تابعة لتنظيم "داعش" المحظور في روسيا، التي كان أعضاؤها يعتزمون ارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية في مقاطعة موسكو".
وأضاف البيان: "لقد تمكن عناصر الأمن الفيدرالي من اعتقال أحد أعضاء الخلية في مقاطعة فلاديمير المجاورة لمقاطعة موسكو، وهو من مواطني إحدى دول آسيا الوسطى، دون أن يحدد مكان تواجد المشتبه بهم الآخرين".
وذكر البيان أنه "تم العثور في أماكن إقامة الإسلاميين المتطرفين على عبوة ناسفة، إضافة إلى مواد أخرى ووثائق".
وأكد البيان أن هناك معلومات تدل على أن الخلية عملت على التجنيد وجمع الأموال لصالح الإرهابيين؛ بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطط لها داعش.. روسيا تعلن إحباط هجمات إرهابية في موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.