سماع دوي انفجار قوي في مكان تواجد القوات التركية بريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجار قوي في ريف إدلب حيث تتواجد القوات التركية هناك.
وفقا للموقع الرسمي للمرصد، فقد استنفرت القوات التركية قواتها، وانتشرت على طريق اللاذقية – حلب الدولي، بالقرب من منطقة محمبل بريف إدلب الغربي، وذلك منذ ما قبل منتصف الليل وحتى الآن.
وأشار المرصد السوري إلى أنه لا يعلم طبيعة الانفجار حتى اللحظة، إذ يعتقد أنه ناجم عن تفجير ألغام من قبل الأتراك.
وقال المرصد السوري إنه رصد، أمس الثلاثاء، دخول رتل جديد يتبع للقوات التركية نحو الأراضي السورية، حيث دخلت نحو 30 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجستية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، واتجهت نحو النقاط التركية ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.
ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7470 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.
وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10805 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.
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